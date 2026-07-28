В Керчи четыре человека пострадали при атаке ВСУ на жилой дом

ВСУ ударили по частному дому в Керчи, пострадала семья из четырех человек

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника ударили по частному жилому дому в Керчи, в результате чего пострадала семья из четырех человек, среди них один ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницы города.

Накануне украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по многоквартирному дому в Керчи, в результате чего пострадали десять человек. Трое из них, в том числе ребенок, были госпитализированы.

22 июля дрон ВСУ ударил по многоэтажному жилому дому в Ялте. Тогда пострадали 17 человек, шестерых из них госпитализировали, состояние троих оценивалось как тяжелое. Помощница главы Крыма Ольга Курлаева сообщала, что в результате атаки БПЛА в доме выгорели семь квартир.

Ранее дрон попал в жилой дом в Тульской области.