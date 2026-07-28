Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

В Керчи четыре человека пострадали при атаке ВСУ на жилой дом

ВСУ ударили по частному дому в Керчи, пострадала семья из четырех человек
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника ударили по частному жилому дому в Керчи, в результате чего пострадала семья из четырех человек, среди них один ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

По его словам, пострадавшие были доставлены в больницы города.

Накануне украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по многоквартирному дому в Керчи, в результате чего пострадали десять человек. Трое из них, в том числе ребенок, были госпитализированы.

22 июля дрон ВСУ ударил по многоэтажному жилому дому в Ялте. Тогда пострадали 17 человек, шестерых из них госпитализировали, состояние троих оценивалось как тяжелое. Помощница главы Крыма Ольга Курлаева сообщала, что в результате атаки БПЛА в доме выгорели семь квартир.

Ранее дрон попал в жилой дом в Тульской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!