В Керчи украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом

В Керчи десять человек пострадали при атаке украинского БПЛА на дом

Десять человек пострадали в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по многоквартирному дому в Керчи. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы», — написал он.

В ночь на 22 июля Вооруженные силы Украины нанесли (ВСУ) удар по многоэтажному жилому дому в Ялте. Тогда пострадали 17 человек, шестерых из них госпитализировали, состояние троих оценивалось как тяжелое. Помощница главы Крыма Ольга Курлаева сообщала, что в результате атаки дрона ВСУ в доме выгорели семь квартир.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что граждане, пострадавшие от атаки дрона на дом, получат материальную помощь.

Ранее дрон попал в жилой дом в Тульской области.