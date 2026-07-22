Семь квартир выгорели после атаки БПЛА в Крыму

Семь квартир выгорели в Ялте после удара украинского беспилотника

В Ялте в многоэтажном жилом доме выгорели семь квартир после попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила помощница главы Крыма Ольга Курлаева.

Она отметила, что возгорание тушили несколько часов.

«Произошло частичное обрушение фасадной части», — сказала Курлаева.

По ее данным, подразделения МЧС России эвакуировали 350 человек.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что пострадали 17 человек. Шестерых из них госпитализировали. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое.

Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, жилой дом в Ялте был атакован в ночь на 22 июля.

В пресс-службе министерства обороны России заявили, что всего в течение ночи над территорией страны сбили 242 украинских беспилотника. БПЛА перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, а также в столичном регионе, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. Остальные дроны были уничтожены в Орловской, Рязанской, Курской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Ростовской, Псковской, Тульской, Калужской, Новгородской и Брянской областях.

Ранее обломки беспилотника ВСУ повредили многоквартирный дом в Краснодаре.