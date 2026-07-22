Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Семь квартир выгорели после атаки БПЛА в Крыму

Семь квартир выгорели в Ялте после удара украинского беспилотника
Shutterstock

В Ялте в многоэтажном жилом доме выгорели семь квартир после попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила помощница главы Крыма Ольга Курлаева.

Она отметила, что возгорание тушили несколько часов.

«Произошло частичное обрушение фасадной части», — сказала Курлаева.

По ее данным, подразделения МЧС России эвакуировали 350 человек.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что пострадали 17 человек. Шестерых из них госпитализировали. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое.

Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, жилой дом в Ялте был атакован в ночь на 22 июля.

В пресс-службе министерства обороны России заявили, что всего в течение ночи над территорией страны сбили 242 украинских беспилотника. БПЛА перехватили над акваториями Черного и Азовского морей, а также в столичном регионе, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. Остальные дроны были уничтожены в Орловской, Рязанской, Курской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Ростовской, Псковской, Тульской, Калужской, Новгородской и Брянской областях.

Ранее обломки беспилотника ВСУ повредили многоквартирный дом в Краснодаре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!