На складе Wildberries в Рязани локализовали пожар

В Рязани локализовали пожар в логистическом комплексе Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута», — говорится в публикации.

До этого пресс-служба RWB заявила, что склад маркетплейса Wildberries в Рязани временно не принимает поставки. Поставщикам порекомендовали перенаправлять грузы на склад во Владимир.

До этого стало известно, что Wildberries эвакуировал логистический объект в Рязани на фоне атак дронов ВСУ на город.

Утром 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории одного из предприятий в Рязани произошел пожар на фоне отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. При этом название предприятия он не уточнил.

Ранее Wildberries сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак.