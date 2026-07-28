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Бизнес

Wildberries сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак

Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим после атак ВСУ на склады
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Wildberries после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады маркетплейса выплатила пострадавшим более 40 млн рублей. Об этом заявила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) в Telegram-канале.

В организации сообщили, что на данный момент подведены промежуточные итоги поддержки пострадавших, а первые выплаты пострадавшим были переведены уже 21 июля.

«Компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку каждому, кого коснулась беда, и остается на прямой связи», — отметили в пресс-службе.

В компании заявили, что особое внимание уделяется психологическому состоянию людей, обратившихся за специализированной медицинской помощью. Ее удалось оказать нескольким сотням человек.

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее была приостановлена работа логистических комплексов в Уткиной Заводи и Шушарах.

До этого украинскими беспилотниками были атакованы склады Wildberries в Котовске и Электростали. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек.

Ранее в Кремле оценили решение Wildberries оказать помощь селлерам.

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