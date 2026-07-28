Wildberries сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак

Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим после атак ВСУ на склады

Wildberries после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады маркетплейса выплатила пострадавшим более 40 млн рублей. Об этом заявила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) в Telegram-канале.

В организации сообщили, что на данный момент подведены промежуточные итоги поддержки пострадавших, а первые выплаты пострадавшим были переведены уже 21 июля.

«Компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку каждому, кого коснулась беда, и остается на прямой связи», — отметили в пресс-службе.

В компании заявили, что особое внимание уделяется психологическому состоянию людей, обратившихся за специализированной медицинской помощью. Ее удалось оказать нескольким сотням человек.

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее была приостановлена работа логистических комплексов в Уткиной Заводи и Шушарах.

До этого украинскими беспилотниками были атакованы склады Wildberries в Котовске и Электростали. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек.

Ранее в Кремле оценили решение Wildberries оказать помощь селлерам.