В Рязани произошел пожар на территории предприятия на фоне атаки беспилотников

Губернатор Малков: на предприятии Рязани произошло возгорание после атаки БПЛА

На территории одного из предприятий в Рязани произошел пожар на фоне отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО. Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.

Малков добавил, что жителям рекомендуется оставаться в помещениях и не подходить к окнам.

Несколькими часами ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские силы ПВО сбили над Калугой БПЛА. На месте работала оперативная группа. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В ночь на 28 июля Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за десять часов в направлении столицы летели более 390 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.