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Общество

Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки

Wildberries приостановил прием поставок на склад в Рязани после атаки БПЛА
Ilya Moskovets/Global Look Press

Cклад маркетплейса Wildberries в Рязани временно не принимает поставки. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба RWB.

«Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время», — говорится в публикации.

Поставщикам рекомендовали перенаправлять грузы на склад во Владимир. О возобновлении работы склада компания обязалась сообщить дополнительно.

До этого стало известно, что Wildberries эвакуировал логистический объект в Рязани на фоне атак дронов ВСУ на город.

Утром 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории одного из предприятий в Рязани произошел пожар на фоне отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. При этом название предприятия он не уточнил.

Ранее Wildberries сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак.

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