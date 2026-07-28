Паулс заявил о завершении концертной деятельности после отмены выступления в Юрмале

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс заявил ТАСС, что больше не планирует давать концертов.

Накануне Паулс отменил запланированное выступление в Латвии из-за проблем со здоровьем. Концерт должен был состояться 3 августа в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

«Я не занимаюсь концертами больше. Все. Мне уже на всю жизнь хватит. Я вообще уже закруглил [концертную деятельность] и посоветовал некоторым другим делать то же самое, но они как-то еще выступают», — сказал он.

В то же время Паулс добавил, что у него еще есть нереализованные творческие планы.

На прошлой неделе парламент Латвии во втором чтении одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанциям будет запрещено транслировать композиции, созданные находящимися под санкциями лицами. Среди них оказалось восемь композиций Паулса.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле.

За свою более чем полувековую карьеру Паулс написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь композитора и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее композитор Паулс прокомментировал запрет исполнения своих песен россиянами.