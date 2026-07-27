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Культура

Паулс отменил концерт в Юрмале после запрета своих песен

Композитор Паулс отменил концерт в Юрмале из-за проблем со здоровьем
Евгений Биятов/РИА Новости

Композитор Раймонд Паулс отменил запланированное выступление в Латвии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого 90-летнего композитора.

Концерт должен был состояться 3 августа в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

«К сожалению, концерт пришлось отменить. Плохо чувствую себя, сейчас только лечусь дома», — сказал он.

В середине апреля композитор был госпитализирован, ему сделали операцию.

Недавно парламент Латвии во втором чтении одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанциям будет запрещено транслировать композиции, созданные находящимися под санкциями лицами. Среди них оказалось восемь композиций Паулса.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле.

За свою более чем полувековую карьеру Паулс написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь композитора и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее композитор Паулс прокомментировал запрет исполнения своих песен россиянами.

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