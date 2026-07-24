В Латвии запретил исполнять песни «подсанкционных» авторов

Парламент Латвии во втором чтении одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанциям будет запрещено транслировать композиции, созданные находящимися под санкциями лицами. Об этом сообщил портал Delfi.

В список попали восемь произведений бывшего министра культуры Латвии и композитора Раймонда Паулса — его произведения исполняли российские певцы, находящиеся под санкциями.

«Ответьте на вопрос: что, если автор текста находится под санкциями, а композитор — Паулс? Как это будет работать? «Национальное объединение» вычеркивает восемь песен маэстро из репертуара, чтобы привести ситуацию в соответствие с законом», — сказал депутат от оппозиции Эдмундс Зивтиньш.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле.

За свою более чем полувековую карьеру Паулс написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь композитора и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Латвии призвали убрать русский язык из СМИ.