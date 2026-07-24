Композитор Паулс прокомментировал запрет своих песен в исполнении россиянами

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс отреагировал на решение латвийского парламента запретить трансляцию восьми его песен на радио. Об этом он рассказал ТАСС.

«Давно уже все везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя [другое]. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю [на это] со стороны. Не знаю, куда это перейдет, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили», — сказал композитор.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле.

За свою более чем полувековую карьеру Паулс написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь композитора и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

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