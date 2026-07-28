На Украине установили личность военного, чей автомобиль подорвали в Одессе

Владельцем подорванного в Одессе автомобиля оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования военно-морских сил ВСУ Вячеслав Сазонов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его данным, 49-летний военный выжил, но получил легкие телесные повреждения после детонации в его машине взрывного устройства.

Инцидент произошел утром 28 июля. По данным полиции, как только водитель завел BMW X5 и начал движение, внедорожник взорвался. Украинские паблики сообщают, что взрывное устройство было заложено под передним левым колесом.

В апреле заместитель главы полиции Украины Андрей Небытов в эфире национального телемарафона рассказал, что с начала 2025 года в стране зафиксировали более 80 случаев поджога автомобилей военнослужащих. В тот момент было раскрыто 47 дел из 84. Подозреваемыми в правонарушениях стали 57 человек, включая 14 несовершеннолетних и шесть женщин.

В прошлом году в Киеве подожгли пять автомобилей военных. По данным украинского МВД, это сделал 33-летний дезертир из армии страны. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Днепропетровской области сожгли микроавтобус волонтера украинских войск.