Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине за квартал подожгли свыше 80 авто военных

Замглавы полиции Украины Небытов сообщил о поджоге 80 авто военных в 2025 году
close
Niklas Storm/Shutterstock/FOTODOM

На Украине с начала 2025 года подожгли свыше 80 автомобилей военнослужащих. Об этом рассказал заместитель главы полиции Украины Андрей Небытов в эфире всеукраинского телемарафона.

Из 84 случаев раскрыты 47. В правонарушениях подозревают 57 человек. Среди подозреваемых 14 несовершеннолетних и шесть женщин.

До этого на Украине за сутки подожгли шесть авто, включая три машины военных.

В 2024 году телеканал Al Mayadeen сообщал, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации. Отмечается, что полиция Украины ежедневно сообщает о поджогах автомобилей украинских солдат.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Краматорске подорвали машину с начальником боевой подготовки бригады ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами