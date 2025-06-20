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Дезертир ВСУ уничтожил автомобили военных

В Киеве дезертир ВСУ сжег пять автомобилей военных
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил пять автомобилей военных. Об этом сообщили в управлении МВД столицы.

«Правоохранители разоблачили 33-летнего мужчину <...> Чтобы ослабить тыл украинских защитников, он поджег пять военных автомобилей в Киеве», — передали в ведомстве.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что дезертиров ВСУ ловят и вновь отправляют на передовую «в один конец». Об этом рассказал украинский пленный Василий Потапенко.

По его словам, его с сослуживцами отправили на позиции, до ближайшего выхода оттуда 3,4–4 км. Забрать бойцов оттуда невозможно.

Боец рассказал, что отношение ухудшается пойманным дезертирам. Таких мужчин ловят и отправляют в резервные распределители.

Ранее стало известно, почему сахалинец поджег свой автомобиль на АЗС.

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