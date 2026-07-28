В Одессе взорвался автомобиль военного

В Одессе на юге Украины утром 28 июля взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Страна.ua».

По данным полиции, как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался.

Украинские паблики сообщают, что взрывное устройство было заложено под передним левым колесом, а автомобиль принадлежит старшему офицеру оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеславу Сазонову.

Уточняется, что в результате инцидента 49-летний пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Подобный инцидент произошел в Одессе в начале июля. Там взорвался автомобиль, в салоне которого находился военнослужащий. Украинские правоохранительные органы подтвердили сообщения о взрыве. При этом в полиции не стали уточнять, что из-за произошедшего пострадал военный.

В апреле заместитель главы полиции Украины Андрей Небытов в эфире национального телемарафона рассказал, что с начала 2025 года в стране зафиксировали более 80 случаев поджога автомобилей военнослужащих. В тот момент было раскрыто 47 дел из 84. Подозреваемыми в правонарушениях стали 57 человек, включая 14 несовершеннолетних и шесть женщин.

Ранее в Днепропетровской области сожгли микроавтобус волонтера украинских войск.