Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

В Одессе взорвался автомобиль военного

Страна.ua: в Одессе взорвали автомобиль, принадлежащий военному

В Одессе на юге Украины утром 28 июля взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Страна.ua».

По данным полиции, как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался.

Украинские паблики сообщают, что взрывное устройство было заложено под передним левым колесом, а автомобиль принадлежит старшему офицеру оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеславу Сазонову.

Уточняется, что в результате инцидента 49-летний пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Подобный инцидент произошел в Одессе в начале июля. Там взорвался автомобиль, в салоне которого находился военнослужащий. Украинские правоохранительные органы подтвердили сообщения о взрыве. При этом в полиции не стали уточнять, что из-за произошедшего пострадал военный.

В апреле заместитель главы полиции Украины Андрей Небытов в эфире национального телемарафона рассказал, что с начала 2025 года в стране зафиксировали более 80 случаев поджога автомобилей военнослужащих. В тот момент было раскрыто 47 дел из 84. Подозреваемыми в правонарушениях стали 57 человек, включая 14 несовершеннолетних и шесть женщин.

Ранее в Днепропетровской области сожгли микроавтобус волонтера украинских войск.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!