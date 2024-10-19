В Днепропетровской области сожгли микроавтобус волонтера ВСУ

Неизвестные сожгли микроавтобус, предназначавшийся для отправки на фронт, в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

По информации журналистов, инцидент произошел в городе Кривой Рог.

Транспортное средство принадлежало волонтеру Вооруженных сил Украины (ВСУ). В социальных сетях мужчина написал, что машину повредили подростки.

10 октября в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) спалили военный микроавтобус. Украинское издание «Страна.ua» рассказало, что неизвестные подожгли машину в темное время суток. Но другие подробности о произошедшем не поступали.

2 октября в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании четырех граждан страны, подозреваемых в поджоге автомобилей военных ВСУ в столице. Под стражей оказались трое мужчин и одна женщина.

Следователи выяснили, что за сутки фигуранты уголовного дела облили легковоспламеняющимися смесями и спалили три транспортных средства. За это жителям Киева грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в украинской полиции подсчитали, сколько раз в Киеве поджигали машины военных.