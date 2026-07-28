Аэропорт Пулково принимает рейсы по согласованию

Росавиация: Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

«Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в расписании рейсов возможны корректировки. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

28 июля Росавиация сообщала, что подмосковный аэропорт Жуковский временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В таком же режиме ночью работали Внуково и Домодедово. Последний аэропорт с 04:41 часов приостановил полеты.

На этом фоне количество атаковавших столицу БПЛА достигло 22. Они были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.