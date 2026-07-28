Еще один столичный аэропорт ввел ограничения

Столичный аэропорт Домодедово выполняет полеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 3:43. В нем уточняется, что актуальное расписание рейсов можно проверить на онлайн-табло воздушной гавани. Мера введена для обеспечения безопасности полетов. В таком же режиме с 23:42 работает Внуково.

Утром 27 июля правительство Татарстана предупредило об угрозе атаки беспилотников. Особый режим ввели в нескольких городах республики. На этом фоне аэропорты в Нижнекамске, Бугульме и Казани приостанавливали обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. В итоге силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили БПЛА в небе над регионом.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.