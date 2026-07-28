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Общество

В Московском регионе ограничения ввел третий аэропорт

Аэропорт Жуковский временно принимает и отправляет рейсы по согласованию
Евгений Одиноков/РИА Новости

Подмосковный аэропорт Жуковский временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в Telegram-канале сообщает Росавиация.

Ее пост опубликован в 5:00. В нем уточняется, что мера введена для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта. В таком же режиме этой ночью работали Внуково и Домодедово. Последний аэропорт с 4:41 приостановил полеты.

На этом фоне количество атаковавших столицу БПЛА достигло 22. Они были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

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