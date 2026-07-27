Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем канале на платформе «Макс», что в результате падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростове-на-Дону произошли возгорания на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов.

По информации главы региона, разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону.

«В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений», — сказано в сообщении Слюсаря.

В ночь на 27 июля губернатор также сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону несовместимые с жизнью травмы получила супружеская пара. Кроме того, пять человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток.

27 июля также стало известно, что Белгород попал под массированные удары беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали 12 человек, в том числе двое детей. В результате атаки дронов в городе загорелись несколько квартир многоквартирного дома.

Ранее жители Эстонии забили тревогу из-за летающих над страной дронов ВСУ.