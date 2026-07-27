Белгород попал под массированный удар беспилотников ВСУ, есть пострадавшие

Оперштаб: 12 человек пострадали в результате ударов БПЛА Украины по Белгороду

Белгород попал под массированные удары беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале.

По информации организации, бригады скорой помощи оперативно госпитализировали пострадавших. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки дронов в городе загорелись несколько квартир многоквартирного дома. Также разрушился частный дом. Помимо этого, загорелось более 15 припаркованных автомобилей — пожарные ликвидировали возгорания.

До этого в Белгороде предупредили об угрозе атаки дронов. Жителей попросили укрыться и не приближаться к окнам. Затем на фоне продолжающегося налета раздались новые взрывы. В некоторых районах города пропало электричество.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.