Жители Эстонии бьют тревогу из-за летающих над страной дронов ВСУ

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, летающие над Эстонией, сильно тревожат эстонцев. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов в разговоре с РИА Новости.

Дипломат также добавил, что пролетающие над Эстонией дроны ухудшают в стране инвестиционный климат.

11 июля сообщалось, что посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД РФ заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Они обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявил, что Россия располагает подтвержденными данными о предоставлении Латвией и другими странами Прибалтики своего воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.

Ранее в Госдуме ответили, кто виноват в инцидентах с дронами в Прибалтике.