В Ростове-на-Дону при ударе беспилотника погибла супружеская пара

Слюсарь: в ходе ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону погибли два человека

Два человека погибли в результате ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что погибла супружеская пара. Пять человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Раненым оказана медицинская помощь, четверо пострадавших доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. В результате падения беспилотников в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, частных домовладений — возникли очаги возгорания, которые почти все были оперативно потушены. Сейчас пожарные ликвидируют пламя на площади 400 квадратных метров.

В нескольких частных домах, на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении разрушено остекление.

Губернатор отметил, что информация о последствиях воздушной атаки будет уточняться. Он подчеркнул, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

27 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом.

Ранее украинские беспилотники повредили в Белгороде дома и автомобили.