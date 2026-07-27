Российского альпиниста эвакуировали с высоты 4200 метров на Памире

Российского туриста Игоря Байера после травмы эвакуировали с поляны Москвина в горах Памира с высоты 4200 метров. Об этом сообщает Alpagama.

Российский турист, сорвавшийся при восхождении на Памир и получивший травмы, в сопровождении группы добрался до поляны Москвина, где ожидал эвакуации. Как сообщил начальник управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Джамшед Камолзода, Байера доставили в районный центр Ляхш на вертолете чартерного рейса, после чего его отправят в Душанбе.

Инцидент произошел 21 июля.

22 июля состояние Байера оценивалось как нормальное. Тогда Камолзод сообщал, что альпинист передвигается самостоятельно, а запланированную на 24 июля эвакуацию отменили по решению группы из-за неблагоприятных погодных условий.

До этого на восточном склоне Эльбруса произошла трагедия: во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчика спасти не удалось, а мужчина выжил и получил тяжелые травмы. О том, как произошел несчастный случай и что известно о семье альпинистов, — в материале «Газеты.Ru».

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