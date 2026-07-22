Россиянин, пострадавший при спуске с горы в Таджикистане, будет доставлен в Душанбе

Пострадавшего при спуске с горы в Таджикистане россиянина доставят в Душанбе 26 июля

Россиянин Игорь Байер, пострадавший при спуске в горах Памира в Таджикистане, будет доставлен рейсовым вертолетом в Душанбе 26 июля. Об этом ТАСС рассказал начальник Центра управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Джамшед Камолзода.

Состояние Байера оценивается как нормальное. Альпинист передвигается самостоятельно. Отмечается, что запланированную на 24 июля эвакуацию отменили по решению самой группы.

Накануне стало известно, что альпинист из России получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане. Пострадавший альпинист находится в лагере «Поляна Москвина» на высоте 4200 метров. Несмотря на наличие средств на вертолет, эвакуация задерживается из-за непогоды.

До этого на восточном склоне Эльбруса произошла трагедия: во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик погиб, мужчина выжил и получил тяжелые травмы. О том, как произошел несчастный случай и что известно о семье альпинистов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский альпинист остался без пальцев на руке из-за сбежавшего гида в Гималаях.