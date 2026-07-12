Российский альпинист остался без пальцев из-за сбежавшего гида в Гималаях

SHOT: гид в Гималаях сбежал от альпиниста из РФ, потому что он медленно шел

В Гималаях гид сбежал от российского альпиниста, потому что тот медленно спускался. В итоге турист лишился всех пальцев на руке из-за обморожения, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«53-летний турист из Москвы Константин С. рассказал, что приехал в Непал, в компании Makalu Adventures нанял гида по имени Бхаджурам Г. и вместе с ним поднялся на гору Макалу. Но на обратном пути, по словам Константина, Бхаджурам его почти сразу бросил — на высоте 7900 м. Россиянин, спускаясь в одиночку, выбился из сил и отрубился примерно на высоте 7720 метров», — сказано в посте.

Когда Константин пришел в себя, он понял, что полностью отморозил все пальцы на левой руке. Альпинист отправил сигнал SOS организаторам похода — представителям компании Makalu Adventure, который, как рассказал каналу турист, проигнорировали. Альпинисту пришлось самому добираться до места, где ловит рация. Только после этого Константин связался с сотрудниками и попросил отправить к нему на помощь проводников-шерпов. Однако и в этот раз ему не помогли, утверждает мужчина.

В итоге Константин спустился самостоятельно и две недели провел в больнице, где ему ампутировали все пальцы левой руки. Он обратился в суд. Руководство Makalu Adventure отвергает все обвинения. Там считают, что якобы турист сам отказался спускаться вместе с гидом, а шерпы не могли ему помочь из-за непогоды. Разбирательство продолжается.

Ранее в Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус сорвался альпинист.