В Самаре приостановили движение общественного транспорта

Глава Самары Иван Носков сообщил в своем канале на платформе «Макс», что наземный общественный транспорт приостановил движение в городе.

«Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — сказано в сообщении Носкова, опубликованном в 5:03 мск.

Он также напомнил местным жителям о запрете на публикацию фото и видео с беспилотниками, другой военной техникой и последствиями их применения.

До этого движение наземного общественного транспорта приостанавливали в Самаре из-за объявления ракетной опасности 24 июля.

В ночь на 27 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки Вооруженных сил Украины в городе. По информации губернатора на 4:32 мск, средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в Балаклавском районе.

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