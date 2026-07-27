В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем канале на платформе «Макс», что в настоящее время военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе.

По информации губернатора на 04:32 мск, средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательного аппарата (БПЛА) в Балаклавском районе.

Согласно сообщению Развожаева, в помимо ПВО в Севастополе работают мобильные огневые группы.

Незадолго до этого в городе временно ограничили электроснабжение для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.

24 июля в Севастополе во время атаки Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Развожаев уточнил, что в момент удара жители находились на улице. В итоге мужчин 38 и 42 лет ранило осколками в ноги, а 85-летняя женщина сама обратилась в больницу из-за травмы кисти. Всем пострадавшим помогли медики.

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