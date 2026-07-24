В Самаре приостановили движение наземного транспорта из-за ракетной опасности

Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре из-за объявления ракетной опасности. Об этом мэр города Иван Носков сообщил во «ВКонтакте».

«Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал он.

Он напомнил местным жителям о запрете на публикацию фото и видео с беспилотниками, другой военной техникой и последствиями их применения.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России и акваториями двух морей.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные дроны в период с 8:00 до 20:00 мск.

23 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что удары ВС России, в результате которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность украинской армии.

Ранее войска РФ атаковали производственные цеха и склады хранения украинских дронов.