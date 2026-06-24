Военный эксперт рассказал, как защитить Россию от дронов ВСУ

Для эффективного уничтожения украинских беспилотников в зоне СВО и, следовательно, защиты от них регионов РФ российской армии необходим комплекс мер, который включает в себя удары по пунктам управления дронами на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Есть средства борьбы разного рода. Например, разрывные патроны для автомата Калашникова, если речь идет о легких беспилотниках. Но в данном случае речь идет о других, более тяжелых [дронах]. Тогда нужно иметь не только пулеметы, но и ракеты, например, [зенитный артиллерийский] комплекс «Цитадель». Я хочу сказать, что для того, чтобы мы могли эффективно бороться с такого рода угрозой, нужен комплекс мер», — подчеркнул он.

Этот комплекс мер в зоне СВО, по словам Евсеева, должен включать выявление пунктов управления БПЛА украинской армии, нанесение по ним авиационных ударов, обеспечение защиты средств автомобильного транспорта, увеличение количества мобильных огневых групп по уничтожению беспилотников, а также установку на системы ПВО элементов искусственного интеллекта для автоматического перехвата целей.

В ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 323 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Российские военные уничтожили дроны ВСУ над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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