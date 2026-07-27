В Севастополе временно ограничили электроснабжение

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем канале на платформе «Макс» о введении в городе временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.

По словам главы горожа, мера является вынужденной и необходимой, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Он уточнил, что в Севастополе был введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Губернатор отметил, что график будет опубликован, когда будут понятны объем и сроки ограничений.

24 июля в Севастополе во время атаки Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Чиновник уточнил, что в момент удара жители находились на улице. В итоге мужчин 38 и 42 лет ранило осколками в ноги, а 85-летняя женщина сама обратилась в больницу из-за травмы кисти. Всем пострадавшим помогли медики.

До этого украинские дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Беспилотник упал на территории местного НПЗ , произошло возгорание. Празднование временно приостановили — местных с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки.

Ранее Белгород попал под массированный удар беспилотников ВСУ.