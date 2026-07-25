«Чувствуем себя ужасно. Просто до мурашек»: дроны атаковали Тюмень в День города

В Тюмени отменили фейерверк на День города после атаки БПЛА

Украинские дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Беспилотник упал на территории местного НПЗ, произошло возгорание. Празднование временно приостановили — местных с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Однако уже через несколько часов гуляния возобновились, хоть и без запланированного фейерверка. Что происходит в Тюмени — в материале «Газеты.Ru».

В Тюмени празднование дня города приостанавливали из-за угрозы БПЛА, сообщает портал 72.ru. Режим беспилотной опасности в Тюменской области ввели в 08:47 мск, при этом губернатор региона Александр Моор назвал меру превентивной и призвал местных жителей сохранять спокойствие и бдительность.

А спустя несколько часов в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как по громкоговорителю в центре города объявляется о приостановке праздничного мероприятия.

«Дорогие гости и жители Тюмени. В связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостанавливается. Просьба покинуть площадку», — сообщает система оповещения.

Работу прекратили несколько объектов. Так, посетителей одной из главных праздничных площадок на набережной Туры экстренно попросили покинуть территорию. На другой крупной площадке, возле Технопарка, людей разместили внутри здания, где они ожидали стабилизации обстановки.

Позднее решение прервать празднования подтвердил мэр города Максим Афанасьев.

«Мы вынуждены принять решение о приостановке всех мероприятий, которые запланированы на открытых площадках. Будем мониторить ситуацию, в случае снятия угрозы будет доведена информация о возобновлении работы до всех жителей. Предлагаю не создавать панику и соблюдать меры безопасности», — заявил он.

Приостановка продлилась несколько часов: в 13:22 мск в области сняли режим беспилотной опасности, а уже через сорок минут градоначальник объявил о продолжении празднований и возобновлении работы всех площадок.

Однако фестиваль фейерверков на набережной города, отмененный с другими мероприятиями, было решено не проводить.

«Обращаем ваше внимание, что запланированный праздничный фейерверк сегодня проводиться не будет. Спасибо за понимание и терпение!» — уточнил Афанасьев.

«Поднялся черный дым»

Во время действия режима беспилотной опасности, около 11:00 мск, украинский дрон упал на территории Тюменского НПЗ, расположенный в промышленной зоне административного центра, сообщил губернатор Александр Моор.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — написал глава региона в соцсетях.

После сообщения об атаке жители Тюмени начали делиться свидетельствами произошедшего. Очевидцы сообщали о столбах черного дыма, которые было видно из разных районов Тюмени, и о серии звуков, похожих на взрывы. При этом звуков сирен, по их словам, слышно не было.

«Видел, как летел беспилотник и снижался. Потом поднялся черный дым. Как можем — так и выживаем. А то, что сирены не звучат, на это всем параллельно, если честно», — заявил 72.ru местный житель Александр.

Некоторые очевидцы рассказали порталу о своей тревоге. «Чувствуем себя ужасно. Просто до мурашек», — отметила Ирина. Еще одна неназванная тюменка призналась, что после атаки ей «дома тревожно сидеть». Другие же заверяют, что страха не испытывали.

«Хлопок слышала, да и все. Паники не было. А что, это первый раз, что ли? Нам не привыкать», — поделилась еще одна местная жительница, Валентина Сергеевна.

Комментируя инцидент, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал удар пропагандистской акцией.

«ВСУ продолжили попытки нанести удар по регионам Уральского федерального округа. Вражеский беспилотник упал на территории тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свой 440-летний юбилей», — написал он в Telegram-канале.

Жога призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее украинские БПЛА уже неоднократно атаковали Тюменскую область. 20 июня была отражена атака на НПЗ, персонал эвакуировали, на месте падения обломков работали экстренные службы. 1, 6 и 8 июля в регионе также объявляли беспилотную опасность.

Минобороны РФ 25 июля сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 328 украинских беспилотников над российскими регионами. Ударные БПЛА были перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях, Подмосковье, Краснодарском крае, Крыму, Чувашии, Марий Эл, Башкирии, Калмыкии и над акваторией Азовского моря.