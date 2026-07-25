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Армия

В Севастополе при атаке ВСУ ранены люди на улице

Развожаев: три человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Севастополе во время атаки ВСУ 24 июля пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник уточнил, что в момент удара жители находились на улице. В итоге мужчин 38 и 42 лет ранило осколками в ноги, а 85-летняя женщина сама обратилась в больницу из-за травмы кисти. Всем пострадавшим помогли медики.

«От падения обломков и осколков сбитых БПЛА не застрахован никто, если вы находитесь на улице», — подчеркнул градоначальник.

Он подчеркнул, что жителям города нужно как можно скорее укрываться в безопасных местах, как только они слышат сигнал тревоги.

До этого украинские дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Беспилотник упал на территории местного НПЗ (нефтеперерабатывающего завода), произошло возгорание. Празднование временно приостановили — местных с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Однако уже через несколько часов гуляния возобновились, хоть и без запланированного фейерверка.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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