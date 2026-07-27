Джигурда отсудил 200 тысяч за использование его лица

Джигурда отсудил 200 тысяч рублей с продавцов масок с его лицом

Актер и певец Никита Джигурда взыскал по 100 тыс. рублей с двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением без разрешения. Об этом РИА Новости сообщил юрист артиста Сергей Воронов.

По его словам, соответствующие решения суд в Москве вынес в середине июля. С каждого из ответчиков в пользу Джигурды взыскано по 100 тыс. рублей.

При этом суд отказал в удовлетворении требований к маркетплейсу, с которого артист также пытался взыскать по 200 тыс. рублей за использование его изображения.

Похожая ситуация произошла с актером Сергеем Безруковым. Он подал иск на индивидуального предпринимателя Кристину Соболевскую на полмиллиона рублей на полмиллиона рублей в качестве морального вреда за продажу масок с его лицом.

До этого редакция «Газеты.Ru» нашла в продаже на маркетплейсах маски с лицами других знаменитостей, в том числе Валерия Меладзе, Тимати (Тимур Юнусов), Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Николая Баскова, Леонида Агутина и других. Никто из них не подавал аналогичные иски в суд.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что против использования своего изображения для продажи без согласия.