На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Долина прокомментировала суд с продавцами ростовых кукол: «Я против»

Певица Долина заявила, что против использования своего изображения для продажи без согласия
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина рассказала «Пятому каналу», что суд на продавцов ростовых кукол с ее изображением продолжается.

Долина уверила, что изначально продавцы должны были договориться с ней о производстве подобных изображений. Артистка удивилась, узнав, что помимо ростовых кукол, также на маркетплейсах можно приобрести матрёшки и маски с ее лицом. По словам певицы, такого она еще не видела.

Корреспондентка канала отметила, что певец Прохор Шаляпин не против, чтобы на маркетплейсах продавались ростовые куклы с его лицом без разрешения. Долина не согласилась с такой позицией.

«Я против», — рассказала артистка.

В начале октября директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что народная артистка России подаст в суд на производителей и продавцов ростовых фигур.

Речь идет о картонных ростовых фигурах с изображением Долиной. По словам Пудовкина, несмотря на то, что работа выполнена красиво и «со вкусом», это нарушение закона. Так как производство и продажа товара было принято без согласования самой артистки.

Ранее жительницу Казани обязали выплатить Долиной почти 15 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами