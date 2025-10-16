Долина прокомментировала суд с продавцами ростовых кукол: «Я против»

Певица Долина заявила, что против использования своего изображения для продажи без согласия

Певица Лариса Долина рассказала «Пятому каналу», что суд на продавцов ростовых кукол с ее изображением продолжается.

Долина уверила, что изначально продавцы должны были договориться с ней о производстве подобных изображений. Артистка удивилась, узнав, что помимо ростовых кукол, также на маркетплейсах можно приобрести матрёшки и маски с ее лицом. По словам певицы, такого она еще не видела.

Корреспондентка канала отметила, что певец Прохор Шаляпин не против, чтобы на маркетплейсах продавались ростовые куклы с его лицом без разрешения. Долина не согласилась с такой позицией.

«Я против», — рассказала артистка.

В начале октября директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что народная артистка России подаст в суд на производителей и продавцов ростовых фигур.

Речь идет о картонных ростовых фигурах с изображением Долиной. По словам Пудовкина, несмотря на то, что работа выполнена красиво и «со вкусом», это нарушение закона. Так как производство и продажа товара было принято без согласования самой артистки.

Ранее жительницу Казани обязали выплатить Долиной почти 15 млн рублей.