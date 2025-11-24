Актер Сергей Безруков подал в суд на продавца масок с его лицом

Безруков обратился в суд с требованием запретить продажу масок с его лицом

Актер Сергей Безруков подал в Хамовнический районный суд Москвы иск с требованием запретить продажу масок с его лицом. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В исковом документе ответчиком указана ИП Соболевская К.О. В документе сказано, что предприниматель продает на маркетплейсах «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски, на которых изображено лицо актера. Отмечается, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение.

Безруков хочет, чтобы Соболевской запретили торговать масками с его лицом, а также взыскали с бизнесвумен компенсацию морального вреда.

Редакция «Газеты.Ru» нашла в продаже на маркетплейсах маски с лицами других знаменитостей, в том числе Валерия Меладзе, Тимати (Тимур Юнусов), Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Николая Баскова, Леонида Агутина и других. Никто из них не подавал аналогичные иски в суд.

До этого другие знаменитости уже высказывались о масках с изображением их лиц. Так, российская балерина Анастасия Волочкова заявила «Газете.Ru», что не знала о продаже полиуретановых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах. Она назвала некрасивыми попытки заработать на ее имени.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что против использования своего изображения для продажи без согласия.