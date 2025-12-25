На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Безруков хочет полмиллиона рублей за продажу масок с его лицом

true
true
true
close
OZON

Актер Сергей Безруков хочет взыскать полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской из-за продажи масок с его лицом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно в ходе заседания, ответчик направил отзыв на исковое заявление, где она попросила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить ее на выплату дохода от продаж масок.

Защита артиста сообщила журналистам после заседания, что Безруков хочет взыскать средства у Соболевской по нескольким основаниям. 250 тысяч – в качестве компенсации морального вреда за нарушение его прав, как субъекта персональных данных, и такую же сумму – за незаконное использование его изображений.

В иске Безрукова указано, что Соболевская выставила на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с его лицом.

До этого редакция «Газеты.Ru» нашла в продаже на маркетплейсах маски с лицами других знаменитостей, в том числе Валерия Меладзе, Тимати (Тимур Юнусов), Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Николая Баскова, Леонида Агутина и других. Никто из них не подавал аналогичные иски в суд.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала продажу масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах.

