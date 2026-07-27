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Общество

В России подорожали пошлины для мигрантов

МВДВ: в России вырос размер госпошлины для мигрантов
Михаил Воскресенский/РИА Новости

С 27 июля в России начинают действовать новые, существенно увеличенные размеры госпошлин за получение миграционных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД РФ.

Новые тарифы будут применяться ко всем заявлениям, поданным начиная с этой даты. В частности, оформление многократной визы обойдется в 6 тыс. рублей, приглашения на въезд — в 8 тыс. рублей, вида на жительство — в 30 тыс. рублей. Госпошлина за разрешение на временное проживание составит 15 тыс. рублей, за разрешение на временное проживание в целях получения образования — 8 тыс. рублей, а за выдачу разрешения на привлечение иностранных работников — 15 тыс. рублей за каждого работника.

Также изменится стоимость оформления разрешения на работу — до 5 тыс. рублей, а приема в гражданство России и выхода из него — до 50 тыс. рублей. При этом иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в РФ сроком не менее одного года в период специальной военной операции, освобождаются от уплаты госпошлины за оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство и российского гражданства.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий детей трудовых мигрантов после достижения 18 лет выехать из России или оформить собственный патент в течение 30 дней.

Ранее в Госдуме предложили новую миграционную политику: «приехал, отработал, уехал».

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