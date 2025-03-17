В Госдуме предложили новую миграционную политику: «приехал, отработал, уехал»

В ЛДПР призвали сформировать миграционную политику по принципу «приехал, отработал, уехал», а также ввести ряд ограничений для иностранцев, находящихся на территории России. О предлагаемых нововведениях рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе лидера фракции Леонида Слуцкого.

«Все опросы показывают напряжение. Мультикультурализм и псевдотолерантность провалились и не работают. Глупо прыгать на граблях западного подхода. В этом году заканчивает свое действие прежняя концепция миграционной политики. Делаем то же самое, получим тот же результат. России нужна новая суверенная миграционная политика. Прошло время точечных мер, необходим новый и системный подход. ЛДПР готова подход такой политики предложить — приехал, отработал, уехал», — заявил Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что в августе 2024 года ЛДПР внесла в Думу законопроект об ограничениях на въезд для низкоквалифицированных мигрантов, который поддержали порядка 430 тысяч россиян. Он также подчеркнул, что резонанс в обществе вызывают истории, связанные с эпизодами массовой выдачи жилищных сертификатов недавним мигрантам. В связи с этим партия выступает за нововведения.

Так, ЛДПР предлагает давать право мигрантам на приобретение оружия и возможность занимать руководящие должности в организациях, связанных с охраной правопорядка, только через 10 лет после получения гражданства. Кроме того, получать возможность претендовать на жилье от государства и другие меры социальной поддержки мигранты должны спустя 7 лет после выдачи паспорта, считают в партии.

По мнению Слуцкого, это сократит возможность «вороватым чиновникам на местах раздавать квартиры вчерашним мигрантам за взятки».

Ранее рязанский чиновник извинился за негатив из-за выдачи жилищного сертификата «мигрантам».