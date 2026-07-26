Путин ужесточил требования для трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий детей трудовых мигрантов после достижения 18 лет выехать из России или оформить собственный патент в течение 30 дней. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, несовершеннолетние дети иностранного гражданина имеют право временно находиться на территории России на срок действия патента родителя. Однако после 18 лет они обязаны в течение 30 дней покинуть РФ за исключением двух случаев: если у них есть законные основания для проживания в стране или наличие собственного патента. При этом подавать документ об образовании, который, как правило, требуется при оформлении патента, в этом случае не надо.

Кроме того, глава государства подписал закон, который обязывает иностранных граждан содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного в регионах, где они работают. Если иностранец трудится одновременно в нескольких субъектах, то расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму.

Также Путин ввел механизм контроля за доходами мигрантов. С этого времени налоговые органы будут направлять в МВД России сведения о доходах иностранцев за три, шесть, девять и 12 месяцев. Социальному фонду РФ необходимо отправлять данные о трудовой деятельности иностранцев на территории страны. Если доходы будут ниже установленного уровня, то трудовой договор будет расторгнут, а срок пребывания в России сокращен.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал решать проблему нехватки рабочей силы в России не за счет мигрантов. По его словам, привлекать новые кадры надо путем повышения производительности труда и престижа рабочих профессий среди граждан страны.

Ранее в Госдуме предложили новую миграционную политику: «приехал, отработал, уехал».