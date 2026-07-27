Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Турции застрелили члена правящей партии с сыном и племянником

Cumhuriyet: члена турецкой правящей партии убили на кладбище вместе с сыном
Shutterstock/Savvapanf Photo

В Турции убили члена руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) вместе с сыном и племянником. Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

По имеющейся информации, Мехмет Дирек, его сын Эрджан и племянник Бекир были застрелены на кладбище в провинции Батман на юго-востоке страны. Полиция развернула масштабную операцию по розыску скрывшихся преступников. Район, где было совершено преступление, оцеплен, вход и выход на территорию кладбища ограничен, проводятся следственные действия. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают маршрут отхода стрелявших.

13 мая стало известно, что суд в турецком городе Бодруме приговорил гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство двух россиянок в 2023 году.

В ноябре сообщалось, что в Анталье турецкий полицейский полицейский застрелил из табельного оружия жену и двух детей.

Ранее в Турции признали убийство посла России спланированной шпионской операцией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!