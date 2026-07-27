В Турции застрелили члена правящей партии с сыном и племянником

В Турции убили члена руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) вместе с сыном и племянником. Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

По имеющейся информации, Мехмет Дирек, его сын Эрджан и племянник Бекир были застрелены на кладбище в провинции Батман на юго-востоке страны. Полиция развернула масштабную операцию по розыску скрывшихся преступников. Район, где было совершено преступление, оцеплен, вход и выход на территорию кладбища ограничен, проводятся следственные действия. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают маршрут отхода стрелявших.

13 мая стало известно, что суд в турецком городе Бодруме приговорил гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство двух россиянок в 2023 году.

В ноябре сообщалось, что в Анталье турецкий полицейский полицейский застрелил из табельного оружия жену и двух детей.

Ранее в Турции признали убийство посла России спланированной шпионской операцией.