В Турции полицейский открыл огонь из табельного оружия по жене и детям

Antalya Hakkinda: полицейский застрелил жену и двух детей в турецкой Анталье

Сотрудник правоохранительных органов застрелил жену и детей в турецком городе Анталье. Об этом пишет Antalya Hakkinda.

По информации журналистов, трагедия произошла в доме в районе Демирель. Страж порядка открыл огонь из табельного оружия по своей супруге и двум детям.

«Получив сообщение о выстрелах, на место происшествия прибыли полицейские и медики. Врачи констатировали смерть женщины и детей», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что мужчина был задержан. Полицейские начали расследование, при этом мотивы злоумышленника пока неизвестны.

30 октября пресс-служба компании «Россети Юг» сообщила, что в офисе на Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Как стало известно, мужчина расправился над бывшей женой и затем свел счеты с жизнью прямо на рабочем месте. На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. На место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося выезжали следователи и криминалисты.

Ранее в США мужчина убил супругу, которая не смогла похудеть после родов.