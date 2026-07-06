В Турции признали убийство посла России спланированной шпионской операцией

34-й суд по уголовным делам Анкары назвал убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году хорошо подготовленной шпионской операцией. Об этом сообщила газета Sabah.

По данным следствия, разведывательную часть покушения готовили члены запрещенной организации FETO, целью которых было объявить Турцию «небезопасной страной, которая не может защитить даже иностранных послов». Люди движения проникли в подразделение Национальной разведывательной организации республики, после чего собрали информацию о после, в том числе пользовался ли он услугами охраны, когда покидал посольство и номера его автомобилей.

При этом, как следует из материалов суда, FETO пыталась скрыть свою причастность к преступлению. Организация хотела возложить ответственность за покушение на джихадистские группировки.

Суд квалифицировал убийство Карлова как «политический или военный шпионаж». Преступление стало актом терроризма, следует из материала.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В марте 2021 года суд приговорил пятерых фигурантов дела к пожизненному лишению свободы, еще восемь человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела подсудимых, сбежавших из страны, суд выделил в отдельное производство.

Ранее суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве россиянки и ее дочери.