Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Турции признали убийство посла России спланированной шпионской операцией

Sabah: убийство посла России Карлова было подготовленной шпионской операцией
Илья Питалев/РИА Новости

34-й суд по уголовным делам Анкары назвал убийство посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году хорошо подготовленной шпионской операцией. Об этом сообщила газета Sabah.

По данным следствия, разведывательную часть покушения готовили члены запрещенной организации FETO, целью которых было объявить Турцию «небезопасной страной, которая не может защитить даже иностранных послов». Люди движения проникли в подразделение Национальной разведывательной организации республики, после чего собрали информацию о после, в том числе пользовался ли он услугами охраны, когда покидал посольство и номера его автомобилей.

При этом, как следует из материалов суда, FETO пыталась скрыть свою причастность к преступлению. Организация хотела возложить ответственность за покушение на джихадистские группировки.

Суд квалифицировал убийство Карлова как «политический или военный шпионаж». Преступление стало актом терроризма, следует из материала.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В марте 2021 года суд приговорил пятерых фигурантов дела к пожизненному лишению свободы, еще восемь человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела подсудимых, сбежавших из страны, суд выделил в отдельное производство.

Ранее суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве россиянки и ее дочери.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!