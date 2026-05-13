Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве россиянки и ее дочери

В Турции суд города Бодрум приговорил гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство двух россиянок в 2023 году, пишет газета Habertürk.

Издание сообщает, что во время процесса мужчина пользовался услугами переводчика. Он отрицал свою причастность к преступлениям и настаивал, что на видеозаписях стороны обвинения присутствует не он. Кушлевич подчеркивал, что у него не было оснований для совершения убийств, хотя он и находился в городе, где произошла расправа над матерью с дочерью.

В статье уточняется, что судья счел мужчину виновным в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами бывшей жены и ребенка. Кушлевич намерен обжаловать приговор.

Осенью 2023 года в Турции нашли мертвыми россиянку и ее дочь-подростка. Их тела, завернутые в простыни и связанные веревками, обнаружили на обочине в районе поселка Ичмелер. В убийстве подозревают бывшего мужа россиянки. Раньше он работал телохранителем и проявлял жестокость к жене, у них был общий сын. По версии полиции, мужчина застрелил бывшую жену и ее дочку, похитил сына и сбежал из страны.

