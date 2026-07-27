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Общество

Площадь выгоревших во Франции территорий выросла более чем в 2,5 раза

Во Франции площадь выгоревших территорий составила 115 тысяч гектаров
Stephane Mahe/Reuters

С начала лета во Франции из-за пожаров выгорело 115 тыс. га, заявил в эфире France 2 министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

До этого министр обороны Катрин Вотрен республики сообщила, что к тушению пожара на юго-западе страны привлекли 1,5 тыс. военных. Инженерные войска начали возводить преграды, чтобы помешать распространению пламени. Также минобороны задействовало вертолеты и дроны.

Францию и Испанию охватили масштабные лесные пожары, в результате которых, по ориентировочным подсчетам, уже эвакуированы более 300 тыс. чел. Местным пожарным и военнослужащим оказывают помощь их коллеги из других европейских стран, в том числе чешские спасатели, которые тушат огонь на территории Франции с вертолета. До этого сообщалось о рекордных 42 тыс. га, выгоревших в республике.

Ранее дым от пожаров во Франции и Испании заволок чешское небо.

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