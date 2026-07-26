Франция задействовала армию, чтобы справиться с бушующими пожарами

Во Франции к тушению пожара привлекли 1,5 тыс. военных, написала в соцсети X министр обороны Катрин Вотрен.

В посте она уточнила, что солдаты боролись с огнем на юго-западе республики. Сейчас инженерные войска страны возводят преграды, чтобы помешать распространению пламени. Также минобороны задействовало вертолеты и дроны.

Францию и Испанию охватили масштабные лесные пожары, в результате которых, по ориентировочным подсчетам, уже эвакуированы более 300 тыс. чел. Местным пожарным и военнослужащим оказывают помощь их коллеги из других европейских стран, в том числе чешские спасатели, которые тушат огонь на территории Франции с вертолета.

По последним данным, в республике уже выгорели рекордные 42 тыс. га. Один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе страны в департаменте Жиронда, где уже эвакуированы около 20 тыс. жителей. Причиной возгорания стала кусторезная машина, работавшая в местных сосновых лесах.

Ранее дым от пожаров во Франции и Испании заволок чешское небо.