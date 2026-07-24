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Общество

Во Франции в результате пожаров выгорело 42 тысячи гектаров территорий

Figaro: рекордные 42 тыс га выгорели во Франции к середине июля

Во Франции выгорели рекордные 42 тысячи гектаров территорий по данным на середину июля. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на сведения спутниковой системы Евросоюза Effis.

Европейская система, которая использует спутниковые снимки для обнаружения выгоревших территорий, регистрирует только пожары площадью не менее 30 гектаров.

Один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе Франции в департаменте Жиронда, где уже эвакуированы около 20 тысяч человек. Площадь пожара приближается к пяти тысячам гектаров. По предварительным данным, причиной возгорания стала кусторезная машина, работавшая в местных сосновых лесах.

Стихия бушует во Франции уже около двух недель.

13 июля сообщалось, что площадь возгорания в лесах увеличилась до 1 тыс. га. Тогда на фоне происшествия было снова остановлено движение поездов на участке высокоскоростной линии «Юго-Восток». В результате задержки на некоторых направлениях составляли более трех с половиной часов. Кроме того, из-за пожара были повреждены несколько хозяйственных построек на ферме близ коммуны Нуази-сюр-Эколь. Жители сами пытались потушить их до приезда специалистов. Тогда же пожар достиг конно-спортивного клуба в Фонтенбло — животных эвакуировали.

Ранее фермеры во Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары.

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