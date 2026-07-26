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Общество

Дым от лесных пожаров во Франции и Испании заволок чешское небо

Чешские метеорологи заметили в небе дым от французских и испанских пожаров
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чешские метеорологи зафиксировали над территорией республики дым от масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Об этом сообщает издание Seznamzpravy со ссылкой на Чешский гидрометеорологический институт (ЧГМИ).

Шлейф дыма, по данным специалистов, находится на высоте от 3 до 4,5 км над уровнем моря и не создает повышенной концентрации вредных продуктов горения у поверхности земли.

«В течение ранних утренних часов над нашей территорией начал появляться дым от масштабных пожаров во Франции и Испании. Согласно данным с целиометров (приборы для измерения высоты нижней границы облаков, определения облачности в отдельных слоях, вертикальной видимости и концентрации аэрозольных частиц в пограничном слое атмосферы), он находится на высоте от трех до 4,5 км над земной поверхностью, так что нам не стоит опасаться увеличения концентраций и у земли», — сообщили метеорологи.

Дым от пожаров над Чехией был также заметен на спутниковых снимках.

«Дым виден как более слабая «вуаль» повышенной отражательной способности. Очень хорошо можно было наблюдать распространение дыма и в ранние утренние часы на спутнике MTG», — добавили в ЧГМИ.

Францию и Испанию охватили масштабные лесные пожары, в результате которых, по ориентировочным подсчетам, уже эвакуированы более 300 тысяч человек. Местным пожарным и военнослужащим оказывают помощь их коллеги из других европейских стран, в том числе чешские спасатели, которые тушат огонь на территории Франции с вертолета.

Ранее французская полиция задержала четырех подозреваемых по делу о пожарах в Жиронде.

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