Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Пензенской области объявили план «Ковер»

Мельниченко: в Пензенской области объявлен план «Ковер»
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В Пензенской области объявили план «Ковер», ограничив прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Также в регионе ввели режим беспилотной опасности. Мельниченко предупредил жителей региона о возможном замедлении работы мобильного интернета.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Накануне украинские дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Местные власти приняли решение приостановить праздничное мероприятие — жителей с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Во время действия режима беспилотной опасности один из дронов упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание.

Ранее в Екатеринбурге приостановили Чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!