В Пензенской области объявили план «Ковер», ограничив прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Также в регионе ввели режим беспилотной опасности. Мельниченко предупредил жителей региона о возможном замедлении работы мобильного интернета.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Накануне украинские дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Местные власти приняли решение приостановить праздничное мероприятие — жителей с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Во время действия режима беспилотной опасности один из дронов упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание.

Ранее в Екатеринбурге приостановили Чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки БПЛА.