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В Екатеринбурге приостановили ЧР по легкой атлетике из-за атаки БПЛА

ЧР по легкой атлетике приостановлен в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА
Александр Кряжев/РИА Новости

Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен из-за атаки БПЛА на город. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Безопасность всех участников - спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет», — указано в сообщении.

После остановки национального первенства диктор на стадионе призвал всех, кто присутствует на арене, отправиться в подтрибунное помещение. О продолжении соревнований будет сообщено дополнительно.

В Екатеринбурге также произошел пожар в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он рассказал, что возгорание зафиксировали на стоянке в Чкаловском районе. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, при этом инфраструктурные объекты не пострадали.

Чемпионат России в Екатеринбурге проходит с 23 по 26 июля. В соревнованиях принимают участие около 800 легкоатлетов из 70 регионов страны, разыгрывались 46 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Ранее министр спорта высказался о World Athletics из-за недопуска.

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